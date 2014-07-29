Требуется рерайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок319 просмотров

Тематики сайтов - автомобильная, биография людей, описание разных профессий и др. тематики.

Главные требования:

- поиск текстов осуществляете сами

- минимум 10000 знаков в день

- проверка уникальности на адвего

- выполнение ежедневного плана.

- тексты с ключами для продвижения

РАБОТЫ МНОГО!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить.

Ждем Ваших предложений.

11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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