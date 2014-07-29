Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание интересных статей для женского сайта. Темы: стиль, мода, шоппинг, знаменитости, дом. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе ...
Требуется рерайтер
Тематики сайтов - автомобильная, биография людей, описание разных профессий и др. тематики.
Главные требования:
- поиск текстов осуществляете сами
- минимум 10000 знаков в день
- проверка уникальности на адвего
- выполнение ежедневного плана.
- тексты с ключами для продвижения
РАБОТЫ МНОГО!
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)
У кого голосового общения нет - не беспокоить.
Ждем Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг50 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задача - написать описания на товары. Задач много, но они до завтра. 1 описание 1 - 1,2К Кто сколько готов взять до завтра вечера в работу - пишите по 30 р/1000Завершен11 лет назад
Нужно написать продающий текст на 3 тыс знаков и подобрать пару картинок.Уникальный текст. Писать тем,кто умеет писать продающие тексты!Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно качественно отрерайтить 3 статьи футбольной тематики по 1000-1500 знаков. Сделать нужно сейчас.Завершен11 лет назад
- $500
Необходимо описывать рубрики и разделы (описания по 50-100 слов, детальнее в каждом задании). При пересчете на полную занятость оплата порядка 300$ в месяц из расчета 20-25 тыс символов в день без пробеловКопирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Внимание! Только для российских IP-адресов! Задача: Написать отзыв (положительный, нейтральный) об интернет-магазинеКопирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужны адекватные тексты на тему Такси и Трансферы. Небольшие, но с использованием нужных ключей в тексте. ТЗ я дам, как положено. Нужно написать 4-5 текстов. Предложения оставляем здесь или в ПМ. ...Завершен11 лет назад
Необходимо писать грамотные пресс-релизы обязательно оставляйте примеры пресс-релизов в ваших ответахКопирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен писатель со смартфоном или планшетом, желательно среднего или высшего класса. Необходимо написать 1-2 обзора в неделю. Скачаете игру/приложение, 30-40 минут поиграете, сделаете 2-3 скриншота (обязательно) и напишете обзор на 1.3-2к знаков. В ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оставить отзыв о магазине в Яндекс.Маркете. Как результат нужно после модерации скинуть размещенный отзыв. Срок/Цена.Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад