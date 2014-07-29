Заполнить сайт по кондитерским изделиям

Необходимо 5 статей. Всего 10 тыс символов. Тематика оборудование для ресторанов и общепита. СРАЗУ ПИШИТЕ СКАЙП! Ключи: столы производственные ванна моечная двухсекционная ванна ...
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Описания разделов, о компании, описание продукта.
Тематика- брендирование кондитерских изделий.
Не для вашего портфолио.
Опыт по тематике, отзывы.
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