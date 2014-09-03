Я ищу адекватного человека, начинающего работать на ниве копирайтинга и заинтересованного в своем профессиональном росте. Что я могу предложить такому копирайтеру? — Интересные заказы на разнообразные темы; ...
Привлекательная B2B статья для менеджеров
Описание заказа:
Написать статью в достаточно специфической области - бизнес для бизнеса.
Целевая аудитория статьи - менеджеры сбыта, снабжения предприятий, маркетологи и руководители предприятий промышленности.
В тексте, либо в заголовке статьи должны присутствовать ключевые слова тематики b2b (желательно среднечастотные около 3000 показов в месяц, оценивается по http://wordstat.yandex.ru/)
Тема должна быть рассмотрена применимо к сфере промышленности/предприятия-производителя.
Объем статьи от 3000 знаков без пробелов.
Уникальность текста от 90%, проверяется с помощью: http://www.content-watch.ru/text/, http://text.ru/
Желательно:
Интересный заголовок
Писать от первого лица
Высказывать личное мнение к вопросу
Статья должна подталкивать к обсуждению в комментариях (не обязательно)
Наличие изображений (схем, графиков)
Порядок получения работы:
1. До выполнения заказа необходимо связаться с заказчиком в обсуждении к заказу (либо по электронной почте) и предоставить 1-2 примера написанных ранее текстов, желательно в релевантной области.
2. Прежде чем начинать работу ОБЯЗАТЕЛЬНО согласуйте название вашей статьи в обсуждении к заказу (либо по электронной почте) с указанием ключевых слов/фраз.
3. Когда статья написана, заказчик оплачивает 50% стоимости работ, исполнитель передает статью заказчику. Заказчик просматривает статью не публикуя её в публичном доступе.
Если качество текста устраивает заказчика, то исполнитель получает оплату за выполненную работу
В случае если качество текста не устраивает заказчика, то заказчик указывает явные недочеты в статье. Исполнитель дорабатывает статью и снова отправляет её на согласование.
4. После получения полной оплаты за статью исполнитель не может повторно размещать где-либо эту же статью, а также продавать её кому-либо еще.
Все права на использование материалов статьи передаются заказчику.
5. Желательный срок выполнения не более 1 недели с момента получения согласия на выполнение заказа
Примеры направлений:
Законы влияющие на B2B
Взятки
Особенности поиска поставщиков, покупателей в B2B
Истории предприятий из сферы B2B
Промышленность и производство
Тендеры
Ценообразование в какой-либо отрасли
Оплата заказа:
4 у.е. / 1000 зн.
С возможностью продления сотрудничества.
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