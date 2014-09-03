Привлекательная B2B статья для менеджеров

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок229 просмотров

Описание заказа:

Написать статью в достаточно специфической области - бизнес для бизнеса.

Целевая аудитория статьи - менеджеры сбыта, снабжения предприятий, маркетологи и руководители предприятий промышленности.

В тексте, либо в заголовке статьи должны присутствовать ключевые слова тематики b2b (желательно среднечастотные около 3000 показов в месяц, оценивается по http://wordstat.yandex.ru/)

Тема должна быть рассмотрена применимо к сфере промышленности/предприятия-производителя.

Объем статьи от 3000 знаков без пробелов.

Уникальность текста от 90%, проверяется с помощью: http://www.content-watch.ru/text/, http://text.ru/

Желательно:

Интересный заголовок

Писать от первого лица

Высказывать личное мнение к вопросу

Статья должна подталкивать к обсуждению в комментариях (не обязательно)

Наличие изображений (схем, графиков)

Порядок получения работы:

1. До выполнения заказа необходимо связаться с заказчиком в обсуждении к заказу (либо по электронной почте) и предоставить 1-2 примера написанных ранее текстов, желательно в релевантной области.

2. Прежде чем начинать работу ОБЯЗАТЕЛЬНО согласуйте название вашей статьи в обсуждении к заказу (либо по электронной почте) с указанием ключевых слов/фраз.

3. Когда статья написана, заказчик оплачивает 50% стоимости работ, исполнитель передает статью заказчику. Заказчик просматривает статью не публикуя её в публичном доступе.

Если качество текста устраивает заказчика, то исполнитель получает оплату за выполненную работу

В случае если качество текста не устраивает заказчика, то заказчик указывает явные недочеты в статье. Исполнитель дорабатывает статью и снова отправляет её на согласование.

4. После получения полной оплаты за статью исполнитель не может повторно размещать где-либо эту же статью, а также продавать её кому-либо еще.

Все права на использование материалов статьи передаются заказчику.

5. Желательный срок выполнения не более 1 недели с момента получения согласия на выполнение заказа

Примеры направлений:

Законы влияющие на B2B

Взятки

Особенности поиска поставщиков, покупателей в B2B

Истории предприятий из сферы B2B

Промышленность и производство

Тендеры

Ценообразование в какой-либо отрасли

Оплата заказа:

4 у.е. / 1000 зн.

С возможностью продления сотрудничества.

11 лет назад
Grigory_
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Статья получилась познавательная, Алла поделилась интересным опытом с примерами. Интригующая концовка подталкивает к обсуждению, что было рекомендацией в тех.задании. Работа и корректировки выполнены оперативно, в срок.
Григорий - это заказчик, который знает, что именно он хочет видеть в результате работы. Внимательный, ответственный и оперативно оплачивает работу. Спасибо за интересное сотрудничество.
Rebbecca
Кира 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 отзывов
11 лет назад
$15
7 дней
Статья понравилась, ни на шаг от тех.задания. Спасибо за иллюстрации и вашу аналитику. Посмотрим, насколько она подстегнет к обсуждению :) Обязательно будем сотрудничать еще.
Отлично поставлена задача! Заказчик всегда был на связи, доступно объяснил, что ему требуется. С большим удовольствием выполнила задание. Оперативно была произведена оплата за выполненную работу. Побольше бы таких заказчиков! С удовольствием буду сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
Rebbecca
Кира 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 отзывов
11 лет назад

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