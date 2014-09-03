Привлекательная B2B статья для менеджеров

Описание заказа:

Написать статью в достаточно специфической области - бизнес для бизнеса.

Целевая аудитория статьи - менеджеры сбыта, снабжения предприятий, маркетологи и руководители предприятий промышленности.

В тексте, либо в заголовке статьи должны присутствовать ключевые слова тематики b2b (желательно среднечастотные около 3000 показов в месяц, оценивается по http://wordstat.yandex.ru/)

Тема должна быть рассмотрена применимо к сфере промышленности/предприятия-производителя.

Объем статьи от 3000 знаков без пробелов.

Уникальность текста от 90%, проверяется с помощью: http://www.content-watch.ru/text/, http://text.ru/

Желательно:

Интересный заголовок

Писать от первого лица

Высказывать личное мнение к вопросу

Статья должна подталкивать к обсуждению в комментариях (не обязательно)

Наличие изображений (схем, графиков)

Порядок получения работы:

1. До выполнения заказа необходимо связаться с заказчиком в обсуждении к заказу (либо по электронной почте) и предоставить 1-2 примера написанных ранее текстов, желательно в релевантной области.

2. Прежде чем начинать работу ОБЯЗАТЕЛЬНО согласуйте название вашей статьи в обсуждении к заказу (либо по электронной почте) с указанием ключевых слов/фраз.

3. Когда статья написана, заказчик оплачивает 50% стоимости работ, исполнитель передает статью заказчику. Заказчик просматривает статью не публикуя её в публичном доступе.

Если качество текста устраивает заказчика, то исполнитель получает оплату за выполненную работу

В случае если качество текста не устраивает заказчика, то заказчик указывает явные недочеты в статье. Исполнитель дорабатывает статью и снова отправляет её на согласование.

4. После получения полной оплаты за статью исполнитель не может повторно размещать где-либо эту же статью, а также продавать её кому-либо еще.

Все права на использование материалов статьи передаются заказчику.

5. Желательный срок выполнения не более 1 недели с момента получения согласия на выполнение заказа

Примеры направлений:

Законы влияющие на B2B

Взятки

Особенности поиска поставщиков, покупателей в B2B

Истории предприятий из сферы B2B

Промышленность и производство

Тендеры

Ценообразование в какой-либо отрасли

Оплата заказа:

4 у.е. / 1000 зн.

С возможностью продления сотрудничества.