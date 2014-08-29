Дорабатываем текущую версию OpenSource программы. Подсказать, можно ли за счет какой-то библиотеки vlc дополнительно направлять трафик в детектор движения и на запись на диск. По аналогии с уже добавленным Vlc 2.1.5 добавляем поддержку Vlc 3.0, который будет ...