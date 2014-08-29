Дорабатываем текущую версию OpenSource программы. Подсказать, можно ли за счет какой-то библиотеки vlc дополнительно направлять трафик в детектор движения и на запись на диск. По аналогии с уже добавленным Vlc 2.1.5 добавляем поддержку Vlc 3.0, который будет ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $24
Интро (заставка) к видео. Длительность до 10-15 секунд. Активная музыка без слов в стиле worship Энергичная заставка. Абстракция, движение. Не агрессивный посыл. Теплая цветовая гамма – красные, оранжевые, желтые цвета. Всплывающий текст: Затем – наименование: Логотипа нет.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Интро до 15 секунд. Религиозная организация. Активная, лаконичная абстракция с музыкальным сопровождением и текстом. Без видеоряда. FullHD максимально быстрое выполнение заказа. Возможность корректировки. Обязательно - примеры работ.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подходящие тематики: Бизнес / Бухгалтерия / Пром.товары / Инфо-ресурсы / Справочники, или похоже Ссылки на проект и описание ресурса - по запросу в личку Цена? Постоплата? Сроки? Риски? Либо продвинуть нашу заявку, чтобы ресурс таки рассмотрели/зарегистрировали (подавали в ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $85
1. В начале работы могу перечислить 30%, если Вы не новичок на weblancer Передаю вам картинки в хорошем разрешении. 2. Вы рассматриваете наш сервис f lib er.n et (без пробелов), творчески оформляете дизайн лендинга, подсказываете что-то, чего ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Описание заказа: Написать статью в достаточно специфической области - бизнес для бизнеса. Целевая аудитория статьи - менеджеры сбыта, снабжения предприятий, маркетологи и руководители предприятий промышленности. В тексте, либо в заголовке статьи должны присутствовать ключевые слова тематики b2b (желательно ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад