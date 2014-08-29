Grigory_

Григорий Grigory_

 
42 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • C# проект. Добавить модуль работы с современным VLC

    Дорабатываем текущую версию OpenSource программы. Подсказать, можно ли за счет какой-то библиотеки vlc дополнительно направлять трафик в детектор движения и на запись на диск. По аналогии с уже добавленным Vlc 2.1.5 добавляем поддержку Vlc 3.0, который будет ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание интро видео для ютуб канала

    $24

    Интро (заставка) к видео. Длительность до 10-15 секунд. Активная музыка без слов в стиле worship   Энергичная заставка. Абстракция, движение. Не агрессивный посыл. Теплая цветовая гамма – красные, оранжевые, желтые цвета.   Всплывающий текст: Затем – наименование:   Логотипа нет.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Заставка для youtube канала

    Интро до 15 секунд.  Религиозная организация.  Активная, лаконичная абстракция с музыкальным сопровождением и текстом. Без видеоряда. FullHD максимально быстрое выполнение заказа.  Возможность корректировки.  Обязательно - примеры работ.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить сайт в DMOZ

    Подходящие тематики: Бизнес / Бухгалтерия / Пром.товары / Инфо-ресурсы / Справочники, или похоже Ссылки на проект и описание ресурса - по запросу в личку Цена? Постоплата? Сроки? Риски? Либо продвинуть нашу заявку, чтобы ресурс таки рассмотрели/зарегистрировали (подавали в ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лэндинг-слайдер для социальной сети (дизайн+javascript)

    $85

    1. В начале работы могу перечислить 30%, если Вы не новичок на weblancer Передаю вам картинки в хорошем разрешении. 2. Вы рассматриваете наш сервис f lib er.n et (без пробелов), творчески оформляете дизайн лендинга, подсказываете что-то, чего ...

    JavascriptДизайн лендингаHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Привлекательная B2B статья для менеджеров

    $15

    Описание заказа: Написать статью в достаточно специфической области - бизнес для бизнеса. Целевая аудитория статьи - менеджеры сбыта, снабжения предприятий, маркетологи и руководители предприятий промышленности. В тексте, либо в заголовке статьи должны присутствовать ключевые слова тематики b2b (желательно ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Xkeyj
Нил 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создание интро видео для ютуб канала
Приятный заказчик! Хорошо поставленное тз, адекватное восприятие и легкое общение. Никаких минусов! все четко, оплата сразу в срок. Рекомендую ;)
Нил выполнил задачу по ТЗ, в оговоренные сроки. Быстрая обратная связь, продуктивная работа.
Ответный отзыв
Rebbecca
Кира 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 отзывов
$15
10 баллов
9 лет назад
Привлекательная B2B статья для менеджеров
Отлично поставлена задача! Заказчик всегда был на связи, доступно объяснил, что ему требуется. С большим удовольствием выполнила задание. Оперативно была произведена оплата за выполненную работу. Побольше бы таких заказчиков! С удовольствием буду сотрудничать!
Статья понравилась, ни на шаг от тех.задания. Спасибо за иллюстрации и вашу аналитику. Посмотрим, насколько она подстегнет к обсуждению :) Обязательно будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Привлекательная B2B статья для менеджеров
Григорий - это заказчик, который знает, что именно он хочет видеть в результате работы. Внимательный, ответственный и оперативно оплачивает работу. Спасибо за интересное сотрудничество.
Статья получилась познавательная, Алла поделилась интересным опытом с примерами. Интригующая концовка подталкивает к обсуждению, что было рекомендацией в тех.задании. Работа и корректировки выполнены оперативно, в срок.
Ответный отзыв