Необходимо набрать каталог с данными: Город, GPS - координаты, дата Знание немецкого обязательно.
Необходимо написать письмо
Написать от смене внешнего вида продукции и деликатно упомянуть о повышении цены. Объем не большой. Оплата 300р.
Заявки фрилансеров
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