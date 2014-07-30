Необходимо написать письмо

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок190 просмотров

Написать от смене внешнего вида продукции и деликатно упомянуть о повышении цены. Объем не большой. Оплата 300р.

11 лет назад
vigneron
Наталья 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров