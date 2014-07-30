Написать отзыв (авторы из Московской области)

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуются фрилансеры любых специальностей для написания отзывов на яндекс-маркете (только Москва и Московская область). 1 отзыв – 40 руб. Пишите в личку или в проект.

11 лет назад
Rumelon
Роман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров