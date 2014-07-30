Написать описания к товарам интернет магазина

Написать описания к товарам по приведенным ниже ссылкам интернет магазина elitcases.com.ua

Тексты с грамматическими, стилистическими и синтаксическими ошибками оплачиваться не будут — без объяснений причин, и попытки написать «текст про текст потому что это текст полностью бессмысленный текст» тоже не пролезут. Извините!

Сразу пишите пару предложений про бренд, потом про товар.

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_119&product_id=808

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_119&product_id=811

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_119&product_id=800

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_119&product_id=813

Тут про бренд не нужно, просто описание с уклоном на ручную работу, качество и уникальность изделий.

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_117&product_id=822

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_117&product_id=782

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&page=1&manufacturer_id=29&product_id=789

http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/product&page=1&manufacturer_id=29&product_id=793

Каждый текст 200-300 символов.

Пишите предложения с ценами.