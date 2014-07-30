Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Разыскивается креативный и ответственный автор для постоянного сотрудничества на сайт, посвященный идеям для малого бизнеса. Необходимо будет писать 2 большие, развернутые статьи в неделю, оформлять их согласно нашим требованиям и добавлять ...
Редактор для строительных сайтов
Нужен удаленный редактор со своим пулом копирайтеров для строительных сайтов. Интересует только долгосрочное сотрудничество.
Должностные обязанности:
- постановка ТЗ исполнителям на основании Редплана
- контроль качества работы копирайтеров
- внесение редакторских и корректорских правок
- соблюдение сроков, поставленных редакцией
- предоставление недельных отчетов по установленной форме
Схема работы такая: получаете от нас на неделю ТЗ. Оно содержит блоки с ключами, каждый блок — один текст. Раздаете задания своим копирайтерам. Получаете от них готовые тексты. Вносите корректорские и редакторские правки. Отшлифованные тексты присылаете нам вместе с отчетом по установленной форме. Мы проверяем, если все ок — перечисляем вам деньги за выполненную работу (оплата копирайтеров + оплата редактора/корректора). Оплата - Вебмани и Яндекс.Деньги, банковская карта. Перечисления производятся раз в неделю (пт или пн). Если тексты неидеальны, отправляем вам на доработку.
В среднем в месяц нужно будет написать — 150-300 текстов.
Нужны качественные интересные мастер-классы и обзорные тексты для людей, снабженные множеством фото, на которых показан процесс изготовления (если мастер-класс) или проиллюстрировано то, о чем идет речь в обзорной статье. Тексты пишутся по ключам, но адекватным русским языком. Авторский стиль. Статья должна вызывать отклик и побуждать к обсуждению. Уникальность контента 95%. Объем: 3-3,5 тыс. зн. + 5-10 фото. Стоимость - 300 руб./статья.
Примеры текстов:
http://ogodom.ru/nanesenie-dekorativnoy-fakturnoy-shtukaturki-valikom-koroed.html
http://ogodom.ru/prisposoblenija-bolgarki-zapchasti-samodelnye-osnastka-aksessuary.html
http://ogodom.ru/otdelochnyie-materialyi-stenyi-vannoy.html
(Но здесь нет пошаговых фото, сейчас хотим это исправить).
Кому нужна стабильная работа\подработка у честного работодателя - пишите на почту: [email protected] Пожалуйста, в свободной форме расскажите о ваших навыках и достижениях, дайте ссылки на тексты, сколько текстов в месяц можете писать.
Заявки фрилансеров
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