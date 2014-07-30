Рерайт (андроид приложения, игры)

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Закрыт10 заявок197 просмотров

Рерайт на тематику андроид. Описание приложений и игр с ключами

Объем статьи 2000 зн. б/пр.

Уникальность не ниже 95% (Адвего + Etxt)

6 ключевых фраз в тексте и заголовках

Стоимость 10 грн / 1000 зн. б/пр

Оплата на карточку Приват

Android
11 лет назад
slava3000
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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