Добрый день! Нужна полиграфия.

Согласно приложению. Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт) Квест комната с ...
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Баннер нарисовать красивый.
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Нужно сделать продающий баннер для Брашированной и окрашенной доски. Ну чтоб прям качественный и отрисованный бомбически))) Вы можете, я знаю)
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