Создать дизайн наружной рекламы

Наружная рекламаЗавершен13 заявок529 просмотров
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Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.

Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.

6 лет назад
onurtrv
40 летКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$16
2 дня
Сотрудничество с Алексеем у меня оставили только положительные отзывы.
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