Создать дизайн наружной рекламы

Нам необходимо разработать уличный проект-дизайн стоматологической клиники. В оформлении хотели бы использовать наличие фирменного стиля, говорящее пациентам о серьезности,стабильности и надежности клиники, а также о том, что ее сотрудникам можно доверить свое здоровье. К проекту прикреплены ...