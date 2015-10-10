onurtrv

Сара Бекетаева onurtrv

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка дизайна flash-баннера

    Требуется разработка flash-баннера для  турагентства. Размеры : 240х400 рх. Просьба писать свои цены и сроки. Исполнителей без портфолио не рассматриваю

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение услуг в соц сетях

    Ведение группы  и продвижение услуг в соц сетях. ФБ, ВК, инстаграм.  Постоянное обновление группы, добавление заинтересованных участников. Главная цель - начать продавать через Соц сети. Ожидаю ваши предложения.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн наружной рекламы

    Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • ManyChat

    СРОЧНО требуется настройка сервиса ManyChat для действующего аккаунта. А именно настройка автоматических ботов в Facebook Messenger, помощь в настройке для сборки базы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн лендинга

    Требуется  редизайн  лендинга.  Есть  4-5  лендингов . Необходимо  добавить  фишки  для увеличения  конверсии, осовременить  внешний   вид и желательно  для всех лендингов  создать единый  стиль. Исходник  покажу  выбранному  исполнителю.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется рерайтинг текста для e-mail рассылки

    Требуется  рерайтинг  текста для e-mail рассылки! Всего 3 письма . Количество символов  в каждом письме: 1 письмо - 2690 символов, 2 письмо -6900, 3 письмо - 6800. Текст  нужно усилить  , добавить корректировки ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработка по сайту и наполнение.

    Здравствуйте, Лера! Требуется   наполнение сайта и некоторые  доработки   по сайту. Есть  готовое  ТЗ  по  доработке и наполнению  сайта.  Сайт  работает  на  движке  MODX . Вот  само  ТЗ https://docs.google.com/document/d/1na-xk8imbNyWMoyPD4E71oTQrK5lBPEoBzYmDdSFIiA/edit?usp=sharing. Спасибо за отклик.

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется рерайтинг текста

    Требуется  рерайтинг  чек-листа . Необходимо  добавить вкусности  к тексту, поменять  общий  вид  материала. Примерно 2000-4500 символов. Рассматриваю  исполнителей  с  портфолио .

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо создать текст для сайта и для поста в соц. сетях.

    Требуется создание  текста  для  сайта  и для   постов в соц. сетях  информации  о  новинках компаний. Текст  уже имеется  требуется корректирование.  Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Сроки  до  29.07.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется вёрстка и наполнение сайта.

    Здравствуйте, Алексей! Дело  в том, что  у меня  есть действующий  сайт  на  устаревшем движке:-). Есть  готовый  дизайн нового сайта  в нужном формате. Требуется  вёрстка  и наполнение   сайта. Инфо  есть в ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Здравствуйте! Требуется  адаптивная  вёрстка  и программинг . Недавно получили  новый  макет  сайта. Макет есть  в нужном формате.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы

    Здравствуйте! Хочу предложить  вам заказ: требуется  настройка  Яндекс.Директ, Google AdWords, Аудит ниши и сайта, настройка  Яндекс Целей, настройка  Google Целей сфера  туризм был  опыт  работы с контекстной рекламой  небольшой

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ре-дизайн сайта

    Здравствуйте Алексей! Немного страшновато было мне новичку предлагать вам заказ:-). Поскольку я одна из тех кто не знает точно какого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ре-дизайн сайта

    Здравствуйте, Алексей! Требуется ре-дизайн главной страницы нашего сайта www.onur-travel.net В частности ре-дизайн главной страницы и внутренних предварительно 8 страниц.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ре-дизайн главной страницы и внутренних страниц.

    Необходимо сделать ре-дизайн главной страницы и внутренних 8 страниц пока предварительно. Стоимость ре-дизайна главной страницы 9000 рублей. Стоимость ре-дизайна 1-й внутренней страницы ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн кухни

    Дизайн кухни площадь кухни 5,10*4 в классическом стиле. Фото и точные размеры будут предоставлены. Хотелось бы получить не просто картинку, а какие-то чертежи и советы чтобы ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alex-enko
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Создать дизайн наружной рекламы
Рекомендую! Легко в общении. Быстрая оплата!
Сотрудничество с Алексеем у меня оставили только положительные отзывы.
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
2 балла
8 лет назад
Разработка дизайна для наружной рекламы
Были нюансы, но в целом нормально.
Было приятно работать. Оперативная обратная связь. Рекомендую.
Ответный отзыв
DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Необходимо создать текст для сайта и для поста в соц. сетях.
Всё супер! Сотрудничеством довольна и надеюсь на его продолжение!
Все очень понравилось. Марина оперативная и хорошо знает свою работу!
Ответный отзыв
PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$180
10 баллов
9 лет назад
Настройка контекстной рекламы
Google Ads
Сара, спасибо за сотрудничество! Отличный заказчик и в целом очень приятный человек. Однозначно рекомендую!
Работу Ирины оцениваю на 10. Очень приятно было с ней работать. Она не только исполняла заказ, а вводила в курс всего поэтапно на каждом шагу. Показывала, объясняла и где было не понятно терпеливо объясняла. Очень рекомендую.
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$360
10 баллов
10 лет назад
Ре-дизайн сайта
Понравилось сотрудничать с Сарой. Приятный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Алексей, действительно профессионал своего дела. У него все четко, оперативно и все в срок. Задержка была с моей стороны и то он с пониманием отнесся к ситуации без претензий)). Думаю в следующий раз, если будет работа по его профили обращусь к нему.
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