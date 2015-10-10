Требуется разработка flash-баннера для турагентства. Размеры : 240х400 рх. Просьба писать свои цены и сроки. Исполнителей без портфолио не рассматриваю
- Баннеры18 заявокЗакрыт7 лет назад
Ведение группы и продвижение услуг в соц сетях. ФБ, ВК, инстаграм. Постоянное обновление группы, добавление заинтересованных участников. Главная цель - начать продавать через Соц сети. Ожидаю ваши предложения.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
СРОЧНО требуется настройка сервиса ManyChat для действующего аккаунта. А именно настройка автоматических ботов в Facebook Messenger, помощь в настройке для сборки базы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется редизайн лендинга. Есть 4-5 лендингов . Необходимо добавить фишки для увеличения конверсии, осовременить внешний вид и желательно для всех лендингов создать единый стиль. Исходник покажу выбранному исполнителю.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка макета для баннера. Размеры рекламного щита ширина 250 см , 150 выс. см. Пишите свои цены и сроки. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется рерайтинг текста для e-mail рассылки! Всего 3 письма . Количество символов в каждом письме: 1 письмо - 2690 символов, 2 письмо -6900, 3 письмо - 6800. Текст нужно усилить , добавить корректировки ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Лера! Требуется наполнение сайта и некоторые доработки по сайту. Есть готовое ТЗ по доработке и наполнению сайта. Сайт работает на движке MODX . Вот само ТЗ https://docs.google.com/document/d/1na-xk8imbNyWMoyPD4E71oTQrK5lBPEoBzYmDdSFIiA/edit?usp=sharing. Спасибо за отклик.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется рерайтинг чек-листа . Необходимо добавить вкусности к тексту, поменять общий вид материала. Примерно 2000-4500 символов. Рассматриваю исполнителей с портфолио .Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создание текста для сайта и для постов в соц. сетях информации о новинках компаний. Текст уже имеется требуется корректирование. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Сроки до 29.07.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, Алексей! Дело в том, что у меня есть действующий сайт на устаревшем движке:-). Есть готовый дизайн нового сайта в нужном формате. Требуется вёрстка и наполнение сайта. Инфо есть в ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется адаптивная вёрстка и программинг . Недавно получили новый макет сайта. Макет есть в нужном формате.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Хочу предложить вам заказ: требуется настройка Яндекс.Директ, Google AdWords, Аудит ниши и сайта, настройка Яндекс Целей, настройка Google Целей сфера туризм был опыт работы с контекстной рекламой небольшойКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте Алексей! Немного страшновато было мне новичку предлагать вам заказ:-). Поскольку я одна из тех кто не знает точно какого ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, Алексей! Требуется ре-дизайн главной страницы нашего сайта www.onur-travel.net В частности ре-дизайн главной страницы и внутренних предварительно 8 страниц.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать ре-дизайн главной страницы и внутренних 8 страниц пока предварительно. Стоимость ре-дизайна главной страницы 9000 рублей. Стоимость ре-дизайна 1-й внутренней страницы ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер для разработки нового фона для сайта размером 1920*726. Портфолио потенциального исполнителя обязательно. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно требуется разработка макета для билборда. Размер билборда 3х6. Сроки максимум 1 день. Просьба высылать заявку с портфолио.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Дизайн кухни площадь кухни 5,10*4 в классическом стиле. Фото и точные размеры будут предоставлены. Хотелось бы получить не просто картинку, а какие-то чертежи и советы чтобы ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина. Исполнителей без портфолио не ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт10 лет назад