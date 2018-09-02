Продвижение услуг в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок197 просмотров

Ведение группы  и продвижение услуг в соц сетях. ФБ, ВК, инстаграм.  Постоянное обновление группы, добавление заинтересованных участников. Главная цель - начать продавать через Соц сети. Ожидаю ваши предложения. 

7 лет назад
onurtrv
41 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров