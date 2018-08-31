Нагнать подп. с групп вк примерной тематики в свою группу!!!

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок165 просмотров

Есть группа опрелеленной тематики , подписчиков в ней около 10 человек. Нужно набрать реальных подписчиков с подобных групп. Подобные группы укажу. Необходимо 10.000 подписков с групп которые я укажу.Моя группа актуальна, новая и полезна многим. После обсуждения работы дам ссылку группы и подобные группы откуда нужны подписчики.

7 лет назад
ASdfrt46
Евгений 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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