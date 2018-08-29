Продвижение проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки152 просмотра

Требуется маркетолог для решения задач по построению плана развития проекта в конкретном регионе.

Проект https://goo.gl/CTzVKL

Второй сайт https://goo.gl/YMqZzV

Готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества.

Проекту 1.5 года, есть база постоянных клиентов.

Интересуют новые каналы привлечения клиентов.

7 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров