Нужно грамотно настроить таргетированную рекламу в вк, сделать обложку группы, по возможности провести аудит сайта
Продвижение в Instagram туркомпании
Мы занимаемся турами в Грузию. Ищем специалиста по Instagrm, который сможет не просто увеличить количество подписчиков, а сможет разработать стратегию и привлечь клиентов по этому каналу.
Наш профиль instagram.com/_georgia_tour_/
Прошу ответить кандидата на несколько вопросов:
1) В каких областях являетесь специалистом
2) Примеры удачных кейсов
3) Какой рост подписчиков смогли бы прогнозировать в месяц
4) Что могли бы предложить для роста продаж и роста подписчиков (пару предложений, не нужно все)
5) Бюджет по деньгам (отдельно свое вознагрождение, отдельно на привлечение)
Спасибо.
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