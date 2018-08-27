Продвижение в Instagram туркомпании

Мы занимаемся турами в Грузию. Ищем специалиста по Instagrm, который сможет не просто увеличить количество подписчиков, а сможет разработать стратегию и привлечь клиентов по этому каналу.

Наш профиль instagram.com/_georgia_tour_/

Прошу ответить кандидата на несколько вопросов:

1) В каких областях являетесь специалистом

2) Примеры удачных кейсов

3) Какой рост подписчиков смогли бы прогнозировать в месяц

4) Что могли бы предложить для роста продаж и роста подписчиков (пару предложений, не нужно все)

5) Бюджет по деньгам (отдельно свое вознагрождение, отдельно на привлечение)

Спасибо.