Необходимо прокачать каналы для сайта https://football-fun.ru/ в:а) Яндекс Дзен;б) flipboard.
Реклама ВК
Необходимо настроить рекламу вк и вести рекламную компанию на бесплатный вебинар онлайн школы кондитеров. Приоритет будет отдаваться тем у кого есть опыт в сфере инфобизнеса.Вебинар планируется 4 сентября, начать работу необходимо в ближайшее время
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