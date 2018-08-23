Реклама ВК

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок192 просмотра

Необходимо настроить рекламу вк и вести рекламную компанию на бесплатный вебинар онлайн школы кондитеров. Приоритет будет отдаваться тем у кого есть опыт в сфере инфобизнеса.Вебинар планируется 4 сентября, начать работу необходимо в ближайшее время 

7 лет назад
singaevskaya
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров