Специалист по массфоловингу и продвижению в инстаграмме

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок188 просмотров

Необходим специалист по раскрутке/настройке/массфоловингу в инста. Нужно запустить под указанную ЦА рекламу на ленд.

7 лет назад
AlexSotn
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров