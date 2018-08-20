Генерация лидов в iOS приложении (подписки)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок151 просмотр

Всем привет!

Я разработчик мобильных iOS приложений, разрабатываю и продвигаю приложения в Facebook и Instagram. Нужен человек, который будет на удаленке генерировать подписки в приложении: настройка, анализ, мониторинг рекламных кампаний, генерация креативов.

1) Платформа: Facebook / Instagram / Adwords (в перспективе)

2) ГЕО: весь мир

3) Товар: мобильное iOS приложение

4) Монетизация: подписки с триальным периодом 3 дня

5) Трекинг:

- триалки трекаются в ивент Add to Cart

- конвертнувшиеся подписки трекаются в ивент Purchase

6) Форматы рекламы:

- картинки

- делаем видеоролики такого вида - https://drive.google.com/open?id=1OfYVF3hYMKkhYpyE4J1PnKRfCt3n3jS_

Google AdsiOS
7 лет назад
sershumkin
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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