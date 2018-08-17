Раскрутить аккаунт с целью продаж

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки152 просмотра

Ищу специалиста который может раскрутить акк в соц сетях с целью продажи товара. Ниши: одежда, сладкие подарки.При выборе специалиста буду смотреть на:

-Кейсы;

Цена за лида;

Цена за услуги(месяц)

Ожидаемый результат.

Так как рекламщиков на рынке очень много, и каждый нахваливает себя , очень сложно выбрать профессионала, предлагаю  такой вариант, раскручиваете, наш товар, за свой счёт , как только идут лиды, я оплачиваю Ваши услуги и % от продаж.

Если Вам неприемлимы эти условия, не подавайте заявку!

Не тратьте своё и моё время, зря!

7 лет назад
ii022440
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров