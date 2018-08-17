Выполнить разовую задачу по СММ. Задача: Написать и выложить пост в соц. медиа: Facebook, Medium, Reddit, Telegram.Коммуникация и поддержка членов сообщества.Язык - английский.Присылайте ваши предложения, пожалуйста.
Раскрутить аккаунт с целью продаж
Ищу специалиста который может раскрутить акк в соц сетях с целью продажи товара. Ниши: одежда, сладкие подарки.При выборе специалиста буду смотреть на:
-Кейсы;
Цена за лида;
Цена за услуги(месяц)
Ожидаемый результат.
Так как рекламщиков на рынке очень много, и каждый нахваливает себя , очень сложно выбрать профессионала, предлагаю такой вариант, раскручиваете, наш товар, за свой счёт , как только идут лиды, я оплачиваю Ваши услуги и % от продаж.
Если Вам неприемлимы эти условия, не подавайте заявку!
Не тратьте своё и моё время, зря!
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