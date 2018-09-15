Есть истаграмм аккаунт магазина косметики. Есть целевая аудитория на которую рассчитана продукция и понятно по каким хештегам и запросам ее находить. Требуется создание фейк аккаунтов, после этого прокачка их (подписка и лайкинг ...
Реклама в Instagram
Необходимо запустить рекламу карусели в Instagram, выбрав перед этим параметры аудитории.
Выбранный исполнитель
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