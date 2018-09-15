Реклама в Instagram

Здравствуйте, нужно подключить фейсбук к инстаграм. 2 раза приходилось создавать новый фейсбук и инстаграм, потому что после подключения инстаграм и настройки рекламы, страница в фейсбук блокировалась. Нужно понять почему это делают, подключить к фейсбук инстаграм ...