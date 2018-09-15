Реклама в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен15 заявок210 просмотров

Необходимо запустить рекламу карусели в Instagram, выбрав перед этим параметры аудитории.

7 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kreknin
Даниил 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
2 дня
Даниил отличный специалист, он прекрасно знает свое дело. Все было сделано на высшем уровне! Однозначно рекомендую к нему обратиться!

Заявки фрилансеров

kreknin
Даниил 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад