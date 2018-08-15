Привлечение клиентов из Беларуси и Казахстана для ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок154 просмотра

Интернет-магазин товаров для хобби и рукоделия. 

Задача – привлечение новых клиентов из Беларуси и Казахстана. 

Инструменты: любые по рекомендации исполнителя. 

Стоимость обсуждается по результатам сформированного объема работ.

7 лет назад
JMG
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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