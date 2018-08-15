нужна настройка таргетированой РК в фейсбук на генерацию лидов,тематика франчайзинг, на новых аккаунтах сделаных вами. Большим плюсом будет опыт в настройке по франшизам
Требуется настроить рекламу для сбора лидов в FB
Нужно толково настроить сбор лидов в FB? Нужно толково определить ца. Псевдонастройщикам, которые предлагают нажать на конпку Продвигать и выбрать аудиторию Автоматом не писать. Нужен понимающий человек с опытом и отзывами.
Товар: Разработка сайтов.
Локация: США, Аризона
Заявки фрилансеров
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