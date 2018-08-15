Требуется настроить рекламу для сбора лидов в FB

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок184 просмотра

Нужно толково настроить сбор лидов в FB? Нужно толково определить ца. Псевдонастройщикам, которые предлагают нажать на конпку Продвигать и выбрать аудиторию Автоматом не писать. Нужен понимающий человек с опытом и отзывами.

Товар: Разработка сайтов.

Локация: США, Аризона

7 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад

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