Требуется настроить рекламу для сбора лидов в FB

Нужно толково настроить сбор лидов в FB? Нужно толково определить ца. Псевдонастройщикам, которые предлагают нажать на конпку Продвигать и выбрать аудиторию Автоматом не писать. Нужен понимающий человек с опытом и отзывами.

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Локация: США, Аризона