Создать стиль оформления Stories Highlights в Instagram

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Закрыт10 заявок158 просмотров

Нужно разработать стилистику оформления сторис в Instagram для барбершопа (мужская парикмахерская)

примеры чужих сторис можно посмотреть ниже

https://www.instagram.com/barbershop_borodach/?hl=ru

https://www.instagram.com/frisorworkshop/?hl=ru

https://www.instagram.com/chopchopmoscow/?hl=ru

7 лет назад
idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров