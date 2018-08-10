Необходимо найти 20+ блогеров по заданным параметрам. Сумма обсуждается индивидуально от объема выполненных работ. От 50р. за одного. Исключительно поиск, без взаимодействия.
Выгрузка названий аккаунтов из комментариев под постом
Необходимо в течении часа выгрузить аккаунты из комментариев под постом в табл ексель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Контактному питомнику "Добрый Енот" требуется рекламщик в инстаграмме. Нужно настроить и вести таргет, ежедневно публиковать фотографии(контент есть), продумывать и реализовывать рекламные компании у блогеров, в крупных группах, в сториз.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Интересует следующий вопрос (а если это возможно, то задача): есть сайт с обзорами различных товаров (для примера, средства для похудения). Чем больше пользователей приходит на эти обзоры, тем больше конвертируется в лиды ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ситуация такая. Щас наполняется аккаунт по предоставлению интернет-услуг для компаний в РФ. Требуется привлечение ЦЕЛЕВОЙ аудитории, которая заинтересована в наших услугах. Требуется человек или команда с опытом работы. Сразу же в ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
В связи с открытием бизнеса в Великобритании, нужен SMM специалист для создания страниц в соц.сетях. Знание английского обязательно. Удаленно. Добрый день! Разовая занятость!Господа, обойдемся без спама!!Задачи следующие1.Сделать аккаунты во всех соцсетях ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
нужно добавить в сообщество вк 300 живых подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $22
Задача такая: Нужно собрать базу email-адресов с каналов на Youtube.com: Требование к каналам: Страна: Канада, США Количество подписчиков: минимум 500 Тематика: ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует профеcсионал в создании Facebook рекламных кампаний. Приложите пожалуйста к отклику кейсы, и обязательно цены на создание и ведение кампании. Интересует долгосрочное сотрудничество и выполнение KPI по заданным нами значениям (бонусы по факту ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Школа иностранных языков в Балашихе (Московская область). Группе ВК нужно поднять активность и привлечь лидов. Важно получить аналитику по особенностям продвижения школы, т.к. потенциальные клиенты находятся в закрытом микрорайоне, а не по всей Балашихе.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется продвижение фб и твитер, какая цена и срокиСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад