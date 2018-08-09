Создание кампании в таргете Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки164 просмотра

Интересует профеcсионал в создании Facebook рекламных кампаний.

Приложите пожалуйста к отклику кейсы, и обязательно цены на создание и ведение кампании.

Интересует долгосрочное сотрудничество и выполнение KPI по заданным нами значениям (бонусы по факту превышения KPI)

7 лет назад
edifiel193
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров