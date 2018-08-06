Продвижение аккаунта Instagram

Есть оформленный рабочий аккаунт Instagram, требуется работа с этим аккаунтом.

Тематика: обувь и аксессуары.

География: Украина

Срок работы: 1 месяц

Задачи:

1. создание постов и сториз (создание контент-плана, написание текстов, подбор хэштегов, обрезка и наложение текста на фото для постов, оформление картинок/видео в сториз). из расчета один пост в день. Контент предоставляется еженедельно.

2. Ответы на комментарии, передача заявок менеджеру для дальнейшей обработки.

3. Работа с массфолловингом и масслайкингом через наш аккаунт в 1mlnlikes. Сейчас он настроен, но нужно внести правки, добавить новые аудитории, отписаться от подписок. Хотелось бы получить до 1000 новых подписчиков.

4. Постинг строго через наш аккаунт smmplanner.

5. Каждый пост сопровождать геолокацией на тематические места для целевой аудитории (рестораны, торговые центры в крупных городах)

6. Разработка механик и проведение 2-х конкурсов. Идеи призов для конкурсов согласовать.

7. Рекламное продвижение 2-х конкурсов для увеличения охвата.