Реклама в инстаграмм

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок183 просмотра

Требуется создать РК в инстаграмм. 

Сейчас есть аккаунт с несколькими постами.

Тематика стройматериалы премиум класса.

Бюджет минимальный (хотим потестировать канал), поэтому рассматриваю новичков на эту работу.

7 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров