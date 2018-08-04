Настроить FB и Инстаграм для интернет магазина

Тематика: шины и диски

Сделать надо за 2-3 дня или раньше.

Пишите, что конкретно предлагаете сделать и стоимость работ (можно в ЛС).

Шаблонные заявки и без стоимости будут удаляться. Без опыта работы - это не для Вас.