Добрый день! Ищем настоящего специалиста в SMM, который на деле доказывает свой профессионализм! Нам нужны лиды, полученные с помощью Вконтакте, Инстаграмм, MyTarget, Одноклассники. 2 тематики: 1. Агентство недвижимости (выступает ...
Настроить FB и Инстаграм для интернет магазина
Тематика: шины и диски
Сделать надо за 2-3 дня или раньше.
Пишите, что конкретно предлагаете сделать и стоимость работ (можно в ЛС).
Шаблонные заявки и без стоимости будут удаляться. Без опыта работы - это не для Вас.
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