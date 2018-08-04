Пригласить подписчиков в группы

Есть сайт, для него созданы группы в ВК, ОК и Instagram. Нужно в каждую из 3х групп-соцсетей пригласить ~500 подписчиков. В сумме получится ~1.500 подписчиков (500 ВК, 500 ОК, 500 Instagram).

Цена ваша в РУБЛЯХ! Оплата - по WMR!

Предложения без цены - УДАЛЯЮТСЯ.