Пригласить подписчиков в группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок196 просмотров

Есть сайт, для него созданы группы в ВК, ОК и Instagram. Нужно в каждую из 3х групп-соцсетей пригласить ~500 подписчиков. В сумме получится ~1.500 подписчиков (500 ВК, 500 ОК, 500 Instagram).

Цена ваша в РУБЛЯХ! Оплата - по WMR!

Предложения без цены - УДАЛЯЮТСЯ.

7 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров