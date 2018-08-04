Группа в Инстаграме (продвижение)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок183 просмотра

Необходимо привлечь качественную аудиторию в группу в Инстаграме (тематика - пряжа, вязание). Важно не только увеличить количество подписчиков, но и подобрать потенциальных клиентов, которые увлекаются и интересуются вязанием. Подписчики только из Украины. 

7 лет назад
LeraRoy
54 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров