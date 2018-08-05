Аналитика кампании VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки117 просмотров

Фрилансеры Необходимо провести аналитика кампании бизнеса! Качественно, что от меня требуется

7 лет назад
jjohanness
Цыганов 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web_marketing
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$50
2 дня
Заказывал проведение и аналитику кампании бизнеса. Исполнитель выполнил, не затягивая. В ходе обсуждения активно делился советами. Было приятно работать. Будем сотрудничать.
Всё чётко, рекомендую

Заявки фрилансеров

web_marketing
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад