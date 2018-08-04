10 отзывов для продукта на амазон через фейзбук

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок166 просмотров

Необходимо собрать 10 отзывов для продукта на амазон через фейзбук группы

Зачем это нужно:

Продукт на амазон нуждается в отзывах.

Нужно найти людей желающих оставить свой честный отзыв на амазон.

Для теста товара клиент получает товар совершенно бесплатно.

Поиск проводить методом размещения объявления в тематических группах на фейзбук

Пример группы:

Цель набрать 10 цена 20 долларов

Знание английского не требуется

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров