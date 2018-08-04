Необходимо привлечь качественную аудиторию в группу в Инстаграме (тематика - пряжа, вязание). Важно не только увеличить количество подписчиков, но и подобрать потенциальных клиентов, которые увлекаются и интересуются вязанием. Подписчики только из Украины.
Набрать 1000 живых подписчиков Instagram
Пишите сроки и цену за 1000.
Плюс нужна консультация по продвижению.
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