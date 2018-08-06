10 отзывов для продукта на продукт в амазон через фейзбук

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок163 просмотра

Необходимо собрать 10 отзывов для продукта на amazom.com через фейзбук группы

Нужно найти людей желающих оставить свой честный отзыв на amazom.com, искать желающих среди жителей США как англо, так и русскоязычных.

Для теста товара клиент получает товар бесплатно.

Поиск проводить методом размещения объявления в тематических группах на фейзбук или других соц сетях.

Цель набрать 10 отзывов  в течении 30-45 дней, цена 20 долларов

Знание английского не требуется

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров