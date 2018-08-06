Здравствуйте! необходимо настроить таргетинговую рекламу для сайта в инстаграмм
10 отзывов для продукта на продукт в амазон через фейзбук
Необходимо собрать 10 отзывов для продукта на amazom.com через фейзбук группы
Нужно найти людей желающих оставить свой честный отзыв на amazom.com, искать желающих среди жителей США как англо, так и русскоязычных.
Для теста товара клиент получает товар бесплатно.
Поиск проводить методом размещения объявления в тематических группах на фейзбук или других соц сетях.
Цель набрать 10 отзывов в течении 30-45 дней, цена 20 долларов
Знание английского не требуется
Заявки фрилансеров
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