Нужно создать страницу в инстаграмме для строительной компании, занимающейся строительством коттеджей, отделкой, реставрацией домой и ландшафтным дизайном. Целевая аудитория - премиум сегмент. Имеется сайт, фирменный стиль компании. Интересуют примеры Ваших работ.
Продвижение сайта в Instagram
Здравствуйте, ТЗ ниже, пишите свои предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен рекламный аккаунт на Facebook (ads.manager), желательно такой что вы раньше запускали с него рекламу. Порядок выполнения задания такой: 1. Вы добавляете меня рекламодателем в свой аккаунт 2. Я подключаю свою оплату, ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать РК в инстаграмм. Сейчас есть аккаунт с несколькими постами. Тематика стройматериалы премиум класса. Бюджет минимальный (хотим потестировать канал), поэтому рассматриваю новичков на эту работу.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Специалисты! Необходимо провести аналитика рекламного кабинета!Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Пишите сроки и цену за 1000. Плюс нужна консультация по продвижению.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо привлечь качественную аудиторию в группу в Инстаграме (тематика - пряжа, вязание). Важно не только увеличить количество подписчиков, но и подобрать потенциальных клиентов, которые увлекаются и интересуются вязанием. Подписчики только из Украины.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть группа вконтакте. Сервис по заправке картриджей Нужно привлечь максимальное количество подписчиков и потенциальных клиентовСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно привести на конкурсный аккунт инстаграм 1000 подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо собрать 10 отзывов для продукта на амазон через фейзбук группы Зачем это нужно: Продукт на амазон нуждается в отзывах. Нужно найти людей желающих оставить свой честный отзыв ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Фрилансеры Необходимо провести аналитика кампании бизнеса! Качественно, что от меня требуетсяСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад