Нужно создать страницу в instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок168 просмотров

Нужно создать страницу в инстаграмме для строительной компании, занимающейся строительством коттеджей, отделкой, реставрацией домой и ландшафтным дизайном. Целевая аудитория - премиум сегмент. Имеется сайт, фирменный стиль компании.

Интересуют примеры Ваших работ.

7 лет назад
guest_15336272356859
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров