Требуется создать РК в инстаграмм. Сейчас есть аккаунт с несколькими постами. Тематика стройматериалы премиум класса. Бюджет минимальный (хотим потестировать канал), поэтому рассматриваю новичков на эту работу.
Нужен рекламный аккаунт Facebook или услуги по продвижению
Нужен рекламный аккаунт на Facebook (ads.manager), желательно такой что вы раньше запускали с него рекламу.
Порядок выполнения задания такой:
1. Вы добавляете меня рекламодателем в свой аккаунт
2. Я подключаю свою оплату, запускаю свою рекламу.
3. Если все хорошо, то арендую у вас рекламный аккаунт на месяц, за 500 рублей.
Это в идеале, но также можем рассмотреть услуги по продвижению наших интернет-магазинов через Facebook.
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