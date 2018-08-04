Нужен рекламный аккаунт Facebook или услуги по продвижению

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Нужен рекламный аккаунт на Facebook (ads.manager), желательно такой что вы раньше запускали с него рекламу.

Порядок выполнения задания такой:

1. Вы добавляете меня рекламодателем в свой аккаунт

2. Я подключаю свою оплату, запускаю свою рекламу.

3. Если все хорошо, то арендую у вас рекламный аккаунт на месяц, за 500 рублей.

Это в идеале, но также можем рассмотреть услуги по продвижению наших интернет-магазинов через Facebook.

7 лет назад
4bondarenko
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов

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