Составить контент-план в инстаграмм на неделю

Нужна раскрутка аккаунта как продавца на https://www.amazon.com/ . с дальнейшим объяснением и поддержкой его. кто готов реализовать. связь по вайберу. возможен созвон. и если не угадал с категорией прошу подсказать в какую нужно выложить данный проект.спасибо