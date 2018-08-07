Составить контент-план в инстаграмм на неделю

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок191 просмотр

Необходимо составить контент-план на страничке в инстаграмм тема "наращивание волос" 

Страничка старая, а услуга новая. Раскрыть суть новой технологии, фото, текст небольшой (если пост не познавательный )

7 лет назад
Ann_Ilyas
Анна 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров