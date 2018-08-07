Школа иностранных языков

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки143 просмотра

Здравствуйте! Школа иностранных языков в Балашихе (Московская область). Группе ВК нужно поднять активность и привлечь лидов. Важно получить аналитику по особенностям продвижения школы, т.к. потенциальные клиенты находятся в закрытом микрорайоне, а не по всей Балашихе. 

7 лет назад
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7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров