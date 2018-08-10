Продвижение соц сетей

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Завершен3 заявки152 просмотра

Требуется продвижение фб и твитер, какая цена и сроки

7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
$120
30 дней
Огромное спасибо за проделанную работу. Настоятельно рекомендую данного специалиста к сотрудничеству. Все было выполнено, как и обещано. При необходимости будем обращаться снова только к нему!
Отличный заказчик, оплата точно в срок и очень приятный в общении.

Заявки фрилансеров

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)