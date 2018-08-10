Ситуация такая. Щас наполняется аккаунт по предоставлению интернет-услуг для компаний в РФ. Требуется привлечение ЦЕЛЕВОЙ аудитории, которая заинтересована в наших услугах. Требуется человек или команда с опытом работы. Сразу же в ...
Целевая аудитория из ВК на страницы сайта
Добрый день!
Интересует следующий вопрос (а если это возможно, то задача): есть сайт с обзорами различных товаров (для примера, средства для похудения). Чем больше пользователей приходит на эти обзоры, тем больше конвертируется в лиды (покупает эти товары). Можно ли привести целевой заинтересованный трафик из ВК на определенные обзоры сайта, чтобы это был не трафик ради трафика, а с конверсией? Я хочу протестировать такой канал привлечения трафика в плане выгоды и изучить конверсию, чтобы понять, стоит ли дальше работать с ним. Если это возможно и будет выгодно, то имеет смысл сотрудничать плотно. Соответственно, как в этом случае договориться об оплате, что за трафик будет, откуда именно. Главное условие, чтобы трафик был изначально заинтересован в том, чтобы прочитать обзор - это возможно?
Возможно есть ещё какие то варианты (не сильно разбираюсь в smm).
Прошу прощения, если как-то неправильно сформулировал, но думаю моя цель понятна.
Если это возможно, то я изменю условия данного заказа и выберу исполнителя.
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