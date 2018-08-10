Целевая аудитория из ВК на страницы сайта

Добрый день!

Интересует следующий вопрос (а если это возможно, то задача): есть сайт с обзорами различных товаров (для примера, средства для похудения). Чем больше пользователей приходит на эти обзоры, тем больше конвертируется в лиды (покупает эти товары). Можно ли привести целевой заинтересованный трафик из ВК на определенные обзоры сайта, чтобы это был не трафик ради трафика, а с конверсией? Я хочу протестировать такой канал привлечения трафика в плане выгоды и изучить конверсию, чтобы понять, стоит ли дальше работать с ним. Если это возможно и будет выгодно, то имеет смысл сотрудничать плотно. Соответственно, как в этом случае договориться об оплате, что за трафик будет, откуда именно. Главное условие, чтобы трафик был изначально заинтересован в том, чтобы прочитать обзор - это возможно?

Возможно есть ещё какие то варианты (не сильно разбираюсь в smm).

Прошу прощения, если как-то неправильно сформулировал, но думаю моя цель понятна.

Если это возможно, то я изменю условия данного заказа и выберу исполнителя.