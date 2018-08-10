нужно добавить в сообщество вк 300 живых подписчиков
Создание соц.аккаунтов
В связи с открытием бизнеса в Великобритании, нужен SMM специалист для создания страниц в соц.сетях.
Знание английского обязательно.
Удаленно.
Добрый день! Разовая занятость!Господа, обойдемся без спама!!Задачи следующие1.Сделать аккаунты во всех соцсетях по 4 направлениям бизнеса2.Сделать лендинг со встроенной воронкой по всем направлениям.3.Настройка таргетинговой рекламы в FB google adw instagramИнтересуют ваши условия.Опыт работы.Уровень знания английского языкаВ своем предложении укажите кодовое слово-Лондон.Это значит, что вы прочитали данное сообщение до конца!Спасибо!
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