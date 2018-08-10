В связи с открытием бизнеса в Великобритании, нужен SMM специалист для создания страниц в соц.сетях. Знание английского обязательно. Удаленно. Добрый день! Разовая занятость!Господа, обойдемся без спама!!Задачи следующие1.Сделать аккаунты во всех соцсетях ...
Продвижение в инстаграмм
Ситуация такая.
Щас наполняется аккаунт по предоставлению интернет-услуг для компаний в РФ.
Требуется привлечение ЦЕЛЕВОЙ аудитории, которая заинтересована в наших услугах.
Требуется человек или команда с опытом работы. Сразу же в заявке указывайте портфолио. Опыт работы и почему стоит работать с вами.
Сразу же обговорим момент, тупо закинуть в сервис аккаунт, поставить прокси и лайкать и фолловить можем и сами.
Требуется что бы человек подошел ответственно к работе, мы обсудили план и начали работать.
Он дал советы и рекомендации по контенту и т.д.
Если мы увидим результат от вашей деятельности, мы готовы будем на дальнейшее плодотворное сотрудничество, если вы не сможете нам достать клиентов, то смысла вам платить нету.
P.S. Пустые заявки или шаблонные, будут удаляться.
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