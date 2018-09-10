Добавление контактов (e-mail ) в группу Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен9 заявок201 просмотр

Задача следующая: 

необходимо добавить в группу Facebook около 50тыс контактов,

используя существующую базу e-mail клиентов. 

Пример ручного добавления: 

1) Копируем с  файла google sheets по одному электронному адресу и вставляем на 

странице группы до 20-ти контактов - пример

2) Если знаете автоматизированные и при этом безопасные способы - давайте обсуждать.  

7 лет назад
polisha
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vladspirit
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vladspirit
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад