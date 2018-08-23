Требуется настройка таргетированой РК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок168 просмотров

нужна настройка таргетированой РК в фейсбук на генерацию лидов,тематика франчайзинг, на новых аккаунтах сделаных вами.

Большим плюсом будет опыт в настройке по франшизам

7 лет назад
digin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$100
5 дней
всё ок
Спасибо за проект.Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)