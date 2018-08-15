Продвижение группы в ВК, реклама среди подписчиков других групп

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок184 просмотра

Добрый день, необходима раскрутка групп в ВК и одноклассниках, и привлечение подписчиков из других групп.

Реклама работы в штате в таксопарке в Санкт-Петербурге. 

7 лет назад
guest_15343226370061
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров