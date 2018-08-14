Нужны подписчики в группу в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок222 просмотра

Нужно добавить в группу в ВК 300 живых подписчиков из Калининграда (жен. 25-45). 

Цену и сроки указывайте в заявках.

Спасибо!

7 лет назад
Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров