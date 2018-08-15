Подготовки и ведения рекламных компаний на

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужен человек с опытом для подготовки и ведения рекламных компаний на Facebook.

Опыт обязателен

Цель : 

Продвижение продукта на американский рынок через таргетинговую рекламу Facebook.

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7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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Нет заявок фрилансеров