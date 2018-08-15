Настроить ретаргетинг на ВК и FB

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок156 просмотров

Здравствуйте!

Нужна грамотная настройка ретаргетинга на ВК и FB. Баннеры отрисуем, нужна только настройка.

Всего настраиваем на 4 категории сайта, т.е. будет 8 баннеров по два на каждую категорию.

7 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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